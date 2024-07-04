Онколог рассказал о коварстве рака легкого

Онколог Черемушкин: первые симптомы рака легкого можно спутать с простудой

Первые симптомы рака легкого можно легко спутать с симптомами других заболеваний, предупредил врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. О коварстве рака легкого он рассказал в беседе с NEWS.ru.

По его словам, у рака легкого нет специфических симптомов, а в 15 процентах случаев болезнь протекает бессимптомно. «Обычно от него страдают курильщики, у которых хронический бронхит. У таких людей на ранних стадиях обнаружить рак и рентгенологу сложно, потому что легкие на снимке все изменены, их структура и прочее», — объяснил он. Если пациент не курит, то он может списать первые симптомы рака на простуду или другие легочные заболевания, добавил врач.

На более поздних стадиях заболевания у половины больных присутствует кровохарканье, но даже этот фактор не всегда заставляет людей обратиться за помощью, отметил Черемушкин.

Он добавил, что симптомы зависят от того, где расположена опухоль: ткань самого легкого не содержит нервных окончаний, и если опухоль развивается там, она себя никак не проявляет до тех пор, пока не выйдет на слизистую оболочку бронхов и не начнет раздражать бронхи.

«Тогда уже у человека появляются кровянистые выделения. Либо опухоль из нервных окончаний переходит в проходящий нерв. Тогда действительно могут возникать болевые ощущения при выраженных нагрузках», — объяснил Черемушкин. Врач также порекомендовал проходить обследование легких минимум раз в год.

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