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16:11, 4 июля 2024Экономика

Страны ОПЕК+ начали срывать обещания по снижению добычи

Bloomberg: ОПЕК+ не может добиться от ряда стран обещанного сокращения добычи

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Руководство ОПЕК+ не может заставить некоторые страны исполнять взятые на себя обязательства по сокращению добычи. Даже после того, как те пообещают компенсировать допущенное ранее перепроизводство, на деле ничего не происходит. Об этом со ссылкой на внутренние документы объединения пишет Bloomberg.

В частности, таким образом ведут себя Ирак и Казахстан. Последние оценки показывают, что они даже не начинали снижать добычу, хотя давно уже должны были сделать это.

Более того, издание отмечает, что и в прошлые годы компенсация перепроизводства давала слабый результат. Положительным примером исполнения соглашений являются ОАЭ, которые осенью 2020 года быстро компенсировали избыточные объемы. Однако ни одна из указанных выше стран по-прежнему не укладывается даже в утвержденные лимиты.

В мае Ирак добывал на 195 тысяч баррелей в сутки больше, чем следует, а Казахстан — на 43 тысячи баррелей. В июне данные, собранные агентством, показывают, что ничего не изменилось.

При этом создается впечатление, что ни Багдаду, ни Астане соблюдения соглашений не нужно. Первому необходимы средства для восстановления разрушенной войной экономики, а вторая пытается монетизировать новые мощности. Россия также не может уложиться в принятую квоту — в мае, по данным ОПЕК, превышение составляло 133 тысячи баррелей в сутки.

Ранее бюджетный комитет Сената США начал проверку 17 американских компаний на предмет сговора с ОПЕК для поддержания цен на нефть на повышенном уровне.

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      Платон Щукин
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