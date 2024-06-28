В США начали проверку своих компаний на предмет сговора с ОПЕК

Бюджетный комитет Сената США начал проверку нефтяных компаний на сговор с ОПЕК

Сразу 17 американских нефтяных компаний попали под проверку бюджетного комитета Сената США. Причиной такого решения стали подозрения в сделке с ОПЕК для поддержания цен на нефть на повышенном уровне, сообщает Reuters.

Представляющие Демократическую партию сенаторы заинтересовались связями руководства производителей с нефтяным картелем после того, как в прошлом месяце Федеральная торговая комиссия США исключила бывшего главу Pioneer Natural Resources Скотта Шеффилда из совета директоров Exxon. Его обвинили как раз в сговоре с руководством ОПЕК. Сам Шеффилд отвергает все обвинения.

Председатель комитета Шелдон Уайтхаус подчеркнул, что обеспокоен предполагаемым сговором, потому что он ударит как по американским семьям, так и по правительству, которое вынуждено будет тратить больше средств на покупку нефти для стратегического резерва.

В Американском институте нефти считают, что проверка является предвыборным трюком, который должен отвлечь внимание от ошибочной политики Белого дома в отношении нефтяных компаний.

В начале июня ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти до октября.