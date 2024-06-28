Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:51, 28 июня 2024Экономика

В США начали проверку своих компаний на предмет сговора с ОПЕК

Бюджетный комитет Сената США начал проверку нефтяных компаний на сговор с ОПЕК

Фото: Oleg Spiridonov / Reuters

Сразу 17 американских нефтяных компаний попали под проверку бюджетного комитета Сената США. Причиной такого решения стали подозрения в сделке с ОПЕК для поддержания цен на нефть на повышенном уровне, сообщает Reuters.

Представляющие Демократическую партию сенаторы заинтересовались связями руководства производителей с нефтяным картелем после того, как в прошлом месяце Федеральная торговая комиссия США исключила бывшего главу Pioneer Natural Resources Скотта Шеффилда из совета директоров Exxon. Его обвинили как раз в сговоре с руководством ОПЕК. Сам Шеффилд отвергает все обвинения.

Председатель комитета Шелдон Уайтхаус подчеркнул, что обеспокоен предполагаемым сговором, потому что он ударит как по американским семьям, так и по правительству, которое вынуждено будет тратить больше средств на покупку нефти для стратегического резерва.

В Американском институте нефти считают, что проверка является предвыборным трюком, который должен отвлечь внимание от ошибочной политики Белого дома в отношении нефтяных компаний.

В начале июня ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти до октября.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе захотели арестовать платежи за российский газ. Странам ЕС угрожают за связи с «Газпромом»

      Российский боец ММА подарил сопернику курицу

      Работающая столетняя женщина поделилась секретами долголетия

      Коттедж Барби предложили купить в российском городе

      В ДНР объяснили значение взятия под контроль Раздоловки

      Элтон Джон решил распродать свой роскошный гардероб на аукционе

      На Украине силовики заставили подростка извиниться за гимн России

      По заданию неизвестных россиянин изготовил более 20 килограммов наркотиков и попался

      Раскрыта причина появления многоклеточности 700 миллионов лет назад

      В Госдуме указали на «странные» решения СК на фоне скандала с «Государственной дурой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше