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05:19, 4 июля 2024Путешествия

Россиянам назвали самую дешевую страну для отдыха

Турагент Мельник: стоимость туров в Абхазию начинается от 29 тысяч рублей

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Самой дешевой страной для отдыха на сегодняшний момент является Абхазия, поделился с россиянами эксперт по туризму Николай Мельник. Наиболее бюджетное место для путешествия он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Стоимость путевок в Абхазию с вылетом из Москвы начинается от 29 тысяч рублей на человека, сообщил турагент. Он уточнил, что сейчас по этой цене можно приобрести недельный тур, который включает перелет, трансфер и проживание в гостевом доме.

Вариантов тут очень много и в Гагре, и в Сухуме, и в Очамчира. Хороший вариант в Очамчира — это домик-кемпинг с кондиционером. На человека будет стоить 30 700 рублей. Туда входит перелет, проживание на базе завтраков, трансфер и медицинская страховка

Николай Мельникэксперт по туризму

Собеседник «Ленты.ру» также указал на возникшую конкуренцию по качеству обслуживания между Абхазией и Турцией. С его слов, в виду проблем с непрекращающимися забастовками в Анталье, турки достаточно резко снизили цены, и у них появились горящие предложения с вылетом на следующий день.

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«Если мы говорим про такой вылет и питание "все включено", то за "три звезды" с вылетом с 4 по 11 июля из Москвы цена на взрослого человека есть 40 тысяч рублей. За 40 тысяч рублей мы получаем "три звезды" в Бельдиби на второй линии на питании "все включено". Туда входит перелет, проживание, трансфер, медицинская страховка. Мы прекрасно понимаем, что когда потребитель будет выбирать между Абхазией и Турцией, он сделает все-таки выбор в пользу Турции, потому что разница небольшая, но зато он получает гарантированно хорошую погоду, Средиземное море — более теплое, чем Черное, и питание "все включено", потому что в Абхазии он больше отдаст на питание», — объяснил турагент.

Ранее россиян предупредили о самых распространенных ошибках во время пляжного отдыха, которые могут привести к опасным для жизни и здоровья ситуациям.

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      Екатерина Смирная
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