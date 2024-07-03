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17:32, 3 июля 2024Забота о себе

Россиян предупредили о смертельно опасных ошибках на пляжном отдыхе

«Пятый канал»: дикие пляжи могут быть смертельно опасны

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Несоблюдение правил безопасности на воде может привести к опасным для жизни и здоровья ситуациям. О самых распространенных ошибках, совершаемых во время пляжного отдыха предупредил «Пятый канал».

Отмечается, что смертельно опасными для человека являются дикие пляжи. Во-первых, в таких водоемах могут присутствовать микроорганизмы, вызывающие различные, в том числе тяжелые, заболевания. Во-вторых, в непредназначенных для купания местах можно легко получить травму, особенно ныряя с возвышенностей. На оборудованных пляжах тоже не стоит забывать о правилах: к примеру, нельзя использовать для катания самодельные средства, заплывать на судовой ход, приближаться к судам и водным мотоциклам, устраивать игры на воде с захватами и толчками, а также заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, не нужно купаться с температурой, ознобом и симптомами кожных заболеваний. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, болезнями щитовидной железой и мочеполовой системой стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем ехать на пляж.

Еще одна частая ошибка отдыхающих — не обращать внимание на прогноз погоды. Идеальные условия для купания — это безветренная погода при температуре воздуха от 20 до 25 градусов. Купаться лучше всего до полудня с 7:00 до 12:00 часов и вечером с 16:00 до 19:00.

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      Екатерина Улитина
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