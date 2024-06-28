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17:24, 28 июня 2024Забота о себе

Россиян призвали чаще принимать контрастный душ

Микрохирург Руслан Масгутов призвал принимать контрастный душ для иммунитета

Фото: Unsplash

Контрастный душ стимулирует сокращение и расширение сосудов, что благотворно сказывается на многих системах организма, рассказал микрохирург, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Руслан Масгутов. Чаще принимать контрастный душ врач призвал россиян в своем Telegram-канале.

Доктор назвал контрастный душ одним из лучших способов стимулирования кровообращения, работы лимфодренажной системы и иммунитета. Он объяснил, что при смене температур сосуды сужаются и расширяются, а кровоток становится активнее. Это позволяет лучше насыщать организм кислородом и питательными веществами.

Благодаря стимуляции лимфодренажной системы по тому же принципу происходит стимуляция тока лимфы и, соответственно, иммунитета, добавил Масгутов.

Доктор также заверил, что контрастный душ способствует удалению токсинов из организма, помогает снижать отечность и улучшает общее самочувствие.

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