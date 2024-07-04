Оценена опасность лесных пожаров для отдыхающих в Турции россиян

РСТ: лесные пожары в Турции не угрожают россиянам

Турагенты отмечают, что лесные пожары в Турции никак не угрожают безопасности отдыхающих там россиян. Такие данные раскрыли в Российском союзе туриндустрии (РСТ), материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам представителя компании «Русский Экспресс» Анны Филатовской, значимых для безопасности туристов пожаров до сих пор не было.

При этом эксперт объяснила, что небольшие возгорания случаются каждый год. «Они могут доставлять небольшой дискомфорт отдыхающим в определенных регионах, но заметно на спрос не влияют. Мы не получали от наших агентов никаких вопросов по поводу лесных пожаров», — оценила она ситуацию.

3 июня автобус, который вез туристов из России и Белоруссии в аэропорт Антальи после отдыха, врезался в бетонный столб. По данным СМИ, водитель не выжил, около 20 человек, в том числе дети, пострадали.

