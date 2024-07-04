Песков допустил рассмотрение мирного плана Путина здравомыслящими людьми на Западе

Песков: здравомыслящие люди на Западе еще рассмотрят мирный план Путина

Здравомыслящие люди на Украине и в западных странах еще рассмотрят мирный план, озвученный президентом России Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Мы с вами слышали заявления из Киева, заявления из столиц коллективного Запада, в коих он был назван ультиматумом и полностью, абсолютно отвергнут. Мы считаем это недальновидным решением», — сказал он, добавив, что на Украине и на Западе «трезвомыслящие люди», число которых будет увеличиваться, уже рассмотрели предложение российской стороны.

«Мы уверены, что наверняка кто-то там да задумается», — понадеялся Песков.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер высоко оценил мирный план Путина по завершению украинского конфликта. По его словам, это лучшая сделка для Украины на данный момент.