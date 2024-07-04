Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:50, 4 июля 2024Культура

Певица Zivert назвала дату возвращения на сцену после болезни

Певица Zivert анонсировала осенний тур после перерыва из-за болезни
Zivert

Zivert. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российская певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) раскрыла сроки возвращения на сцену. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Исполнительница сообщила, что собирается отправиться в гастрольный тур осенью. Артистка планирует выступить в 15 городах России. Первый концерт должен состояться 5 сентября в Сочи.

«Ну что, сияющие мои, увидимся осенью. Все ранее купленные билеты действительны», — анонсировала Zivert.

В феврале певица объявила об уходе со сцены и отменила все концерты на ближайшие полгода из-за серьезных проблем со здоровьем, начавшихся шестью месяцами ранее. Zivert уточнила, что некоторое время делала уколы, чтобы снизить сильную боль, но затем ее организм стал «бить в колокол».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о невозможности прекратить огонь на Украине. Что мешает остановить конфликт?

      Сына российского миллионера отправили под домашний арест за наезд на журналиста

      На Украине отказались считать поводом для отсрочки от мобилизации отсутствие стопы

      Созданы сверхчувствительные детекторы темной материи

      Российский участник СВО рассказал об отказавшихся воевать сослуживцах

      Курсу рубля предсказали ослабление в июле

      На Украине заявили о подготовке ВСУ к решающему военному событию

      Певица Zivert назвала дату возвращения на сцену после болезни

      Павел Дуров высказался об игре Hamster Kombat

      Плющенко назвал сумму для соревнования с Ягудиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше