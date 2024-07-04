Певица Zivert назвала дату возвращения на сцену после болезни

Певица Zivert анонсировала осенний тур после перерыва из-за болезни

Российская певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) раскрыла сроки возвращения на сцену. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Исполнительница сообщила, что собирается отправиться в гастрольный тур осенью. Артистка планирует выступить в 15 городах России. Первый концерт должен состояться 5 сентября в Сочи.

«Ну что, сияющие мои, увидимся осенью. Все ранее купленные билеты действительны», — анонсировала Zivert.

В феврале певица объявила об уходе со сцены и отменила все концерты на ближайшие полгода из-за серьезных проблем со здоровьем, начавшихся шестью месяцами ранее. Zivert уточнила, что некоторое время делала уколы, чтобы снизить сильную боль, но затем ее организм стал «бить в колокол».