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09:07, 4 июля 2024Россия

Показавшая синяки от побоев россиянка оправдала мужа-депутата

Показавшая синяки от побоев жена депутата из Якутска оправдала его поступок
Кирилл Соболев

Кирилл Соболев. Фото: Telegram-канал «Соболев Кирилл ЯГД»

Жена депутата городской думы Якутска Кирилла Соболева Татьяна, показавшая синяки от побоев и обвинившая супруга в домашнем насилии, нашла оправдание его поступку и назвала избирателей дьяволами. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Россиянка списала конфликт с мужем на «сложный этап». «В моменте злости — мы готовы на все, хочется задеть и сделать больно морально или физически. Мои сторис выглядели так, будто мой муж тиран и бьет меня дома. Но это вовсе не так. И никто меня не запугивает, тем более Кирилл. (...) Это не было насилием», — пояснила она.

При этом еще неделю назад жительница Якутска объявила в соцсетях, что решила развестись с супругом. Теперь же женщина заявила, что у депутата Соболева «неблагодарный труд служить городу, ведь 50-80 процентов населения — настоящие дьяволы», пишет SakhaDay.

Ранее сообщалось, что бывший кандидат в депутаты в Твери Евгений Никольский признался в расправе над женой.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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