Мужчина выстрелил в заступившегося за женщину российского подростка

В Невинномысске неизвестный выстрелил в заступившегося за женщину подростка

В Ставропольском крае полиция начала розыск злоумышленника, подозреваемого в хулиганстве. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 30 июня у многоквартирного дома на улице Гагарина несовершеннолетний заметил, как мужчина говорит оскорбления в адрес женщины. Подросток заступился и сделал мужчине замечание, после чего тот вынул пистолет, произвел один выстрел в воздух, а затем в сторону школьника, который получил ранения и ссадины.

Теперь силовики ищут свидетелей преступления. Возбуждено уголовное дело.

23 июня сообщалось, что 17-летний подросток из Санкт-Петербурга открыл стрельбу по прохожему из сигнального пистолета.