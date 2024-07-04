Получившие отказ во время предложения руки и сердца мужчины поделились опытом

Мужчины, сделавшие своим партнершам предложение руки и сердца и получившие отказ, рассказали истории своих отношений. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Один из пользователей признался, что первый отказ через много лет обернулся согласием.

Сделал ей предложение в 22 года, она отказалась. Мы остались друзьями, жизнь повела нас разными путями. Примерно через 25 лет мы поженились elektroloko пользователь Reddit

Другому мужчине девушка отказала, потому что он якобы неправильно предложил ей пожениться.

Я не понял, что было не так, но и не особенно переживал. Между нами все было сложно, расставание было вопросом времени. Примерно год спустя я встретил другую, и через несколько недель мы отметим 31 год брака. Иногда все к лучшему CheeseCycle пользователь Reddit

Еще один пользователь, после двух лет романа сделавший предложение руки и сердца партнерше, обнаружил, что у нее есть другой.

Ей понравилась сама идея, но она выглядела отстраненной. Мы пошли покупать кольцо, и вдруг она сорвалась, сказала, что не может выйти за меня. Я опешил, ведь думал, что у нас все хорошо. Оказалось, я был ее запасным вариантом на время, пока ее бывший сидит в тюрьме. А я платил за ее учебу, помог слезть с наркотиков, мы выбирали дом для совместной жизни. Вскоре после этого она меня бросила, ее бывший вышел из тюрьмы, она вернулась к работе стриптизершей. Встречал их пару раз, кажется, она счастлива travelingpirate пользователь Reddit

Ранее люди, встречавшиеся со звездами порно, рассказали истории отношений. Одна из пользовательниц поделилась, что ее бойфренд-порноактер был очень хорош в постели, но совершенно беспомощен в быту.