Получившие отказ во время предложения руки и сердца мужчины поделились опытом

Мужчины, сделавшие своим партнершам предложение руки и сердца и получившие отказ, рассказали истории своих отношений. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.
Один из пользователей признался, что первый отказ через много лет обернулся согласием.
Сделал ей предложение в 22 года, она отказалась. Мы остались друзьями, жизнь повела нас разными путями. Примерно через 25 лет мы поженились
Другому мужчине девушка отказала, потому что он якобы неправильно предложил ей пожениться.
Я не понял, что было не так, но и не особенно переживал. Между нами все было сложно, расставание было вопросом времени. Примерно год спустя я встретил другую, и через несколько недель мы отметим 31 год брака. Иногда все к лучшему
Еще один пользователь, после двух лет романа сделавший предложение руки и сердца партнерше, обнаружил, что у нее есть другой.
Ей понравилась сама идея, но она выглядела отстраненной. Мы пошли покупать кольцо, и вдруг она сорвалась, сказала, что не может выйти за меня. Я опешил, ведь думал, что у нас все хорошо. Оказалось, я был ее запасным вариантом на время, пока ее бывший сидит в тюрьме. А я платил за ее учебу, помог слезть с наркотиков, мы выбирали дом для совместной жизни. Вскоре после этого она меня бросила, ее бывший вышел из тюрьмы, она вернулась к работе стриптизершей. Встречал их пару раз, кажется, она счастлива
Ранее люди, встречавшиеся со звездами порно, рассказали истории отношений. Одна из пользовательниц поделилась, что ее бойфренд-порноактер был очень хорош в постели, но совершенно беспомощен в быту.