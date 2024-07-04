Популярный российский блогер опроверг информацию о долге перед налоговой

Блогер Саша Стоун заявил, что у него нет долгов перед налоговой

Популярный российский блогер Саша Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) опроверг информацию об имеющихся у него долгах перед налоговой. Об этом он заявил в Telegram-канале.

«Читаю новости, и настроение поднимается с каждой минутой. За вчера мне успели придумать новую девушку и задолженности мне придумали. Будем со всем разбираться по порядку: конечно же, ни того, ни того у меня нет», — отметил блогер.

Стоун также опубликовал скриншот личного кабинета на «Госуслугах», где утверждалось, что у владельца этого аккаунта нет задолженностей.

Ранее сообщалось, что Стоун задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 876 тысяч рублей. Отмечалось, что в случае, если блогер не выплатит задолженность, ему могут ограничить выезд из страны, а также заблокировать его банковские счета. При этом агент блогера сообщал, что у Стоуна нет долгов перед ФНС.