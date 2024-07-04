Стало известно о долге популярного российского блогера перед налоговой

Блогер Саша Стоун задолжал налоговой 876 тысяч рублей

Популярный российский блогер Саша Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Изданию стало известно, что долг Стоуна перед ФНС составляет 876 тысяч рублей. Если блогер не погасит задолженность, то ему могут заблокировать банковские счета и закрыть выезд за границу.

При этом агент Стоуна заявил, что проверял счета блогера недавно и не обнаружил налоговых задолженностей.

Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета блогера-трансгендера Андрея Петрова за неуплату налогов. Размер его долга перед налоговой составил 221 тысячу рублей.

Перед этим налоговая инспекция Москвы подала иск в суд к блогеру Гусейну Гасанову. Причиной стала его задолженность на сумму 144 миллиона рублей.