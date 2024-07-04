Посол России в США Анатолий Антонов вернется в Москву

Посол России в США Анатолий Антонов, вероятно, в скором времени вернется в Москву. Такой вывод можно сделать по содержанию его телеграммы по случаю 30-летия ПИР-Центра, которая была опубликована в Telegram-канале центра «Ядерный контроль».

«Вы внесли значительный вклад в изучение актуальных проблем нераспространения, контроля над вооружениями и глобальной стабильности, став одной из ведущих аналитических площадок не только в России, но и за рубежом», — говорится в письме дипломата.

Однако в конце письма Антонов от руки написал, что его командировка заканчивается. «Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!» — заключил посол.

Ранее Антонов предупредил США о последствиях новых поставок оружия Вооруженным силам Украины. По его словам, выделение Вашингтоном нового пакета военной помощи Киеву приведет лишь к новым трагедиям.