В России предупредили США о последствиях новых поставок оружия Украине

Антонов: поставки военной помощи США Украине приведут к новым жертвам

Выделение США нового пакета военной помощи Украине приведет лишь к новым жертвам. О последствиях такого шага предупредил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его заявление опубликовано в Telegram-канале российской дипмиссии.

По словам дипломата, таким образом американские власти поощряют Киев совершать новые преступления, которые приведут к гибели гражданского населения. «Администрация продолжает курс на войну. Питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией», — отметил он, добавив, что Вашингтон не понимает истинного положения дел.

Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи на сумму 2,3 миллиарда долларов. В него войдут, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) HAWK и боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS из арсенала США.