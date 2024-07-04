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08:38, 4 июля 2024Мир

В России предупредили США о последствиях новых поставок оружия Украине

Антонов: поставки военной помощи США Украине приведут к новым жертвам
СюжетНаселение России:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Выделение США нового пакета военной помощи Украине приведет лишь к новым жертвам. О последствиях такого шага предупредил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его заявление опубликовано в Telegram-канале российской дипмиссии.

По словам дипломата, таким образом американские власти поощряют Киев совершать новые преступления, которые приведут к гибели гражданского населения. «Администрация продолжает курс на войну. Питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией», — отметил он, добавив, что Вашингтон не понимает истинного положения дел.

Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи на сумму 2,3 миллиарда долларов. В него войдут, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) HAWK и боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS из арсенала США.

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      Марина Совина
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