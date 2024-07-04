Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:16, 4 июля 2024Интернет и СМИ

В России представлена уникальная технология ИИ

В сервисе Tracer появился генеративный ИИ для анализа проблемы в приложениях

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

В сервисе Trace (инструмент VK для мониторинга стабильности приложений для Android и iOS) появился уникальный генеративный искусственный интеллект (ИИ). Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Новая технология ИИ помогает анализировать сбои и проблемы в приложениях и предлагает решение для них. Инструмент понадобится разработчикам для быстрого выявления неполадок в приложениях. ИИ помогает сокращать время на каждом из этапов разработки приложений: от тестирования до выпуска в продакшен.

При выявлении проблем сервис создает стектрейс — детальный отчет о сбое с анализом разделов и модулей приложения, где действительно мог произойти сбой. Затем ИИ выделяет более вероятную проблему или составляет перечень факторов, которые могли повлиять на работу приложения. Сервис также генерирует советы по исправлению неполадок, включая устранение неточности в коде.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна стать лидером в области искусственного интеллекта. Также он призвал лидеров в сфере ИИ договариваться между собой, чтобы не допустить опасности для человечества.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Чешский наемник попал под суд за службу в ВСУ и мародерство в Буче. Он присвоил слитки золота и драгоценности

      В ДНР рассказали о массовых сдачах в плен солдат ВСУ

      Описаны предпочтения ПК-геймеров

      Телеведущая в прямом эфире раскрыла смертельный диагноз

      Китай поддержит Tesla с помощью госзакупок

      Полторы тысячи камней удалили из желчного пузыря пациентки

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Сочи

      В России заявили об ожидаемом и деструктивном шаге Зеленского после встречи с Орбаном

      В ЦБ оценили возможность возвращения массовой льготной ипотеки

      Россиянам дали советы для занятий спортом в жару

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше