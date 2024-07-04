В России представлена уникальная технология ИИ

В сервисе Tracer появился генеративный ИИ для анализа проблемы в приложениях

В сервисе Trace (инструмент VK для мониторинга стабильности приложений для Android и iOS) появился уникальный генеративный искусственный интеллект (ИИ). Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Новая технология ИИ помогает анализировать сбои и проблемы в приложениях и предлагает решение для них. Инструмент понадобится разработчикам для быстрого выявления неполадок в приложениях. ИИ помогает сокращать время на каждом из этапов разработки приложений: от тестирования до выпуска в продакшен.

При выявлении проблем сервис создает стектрейс — детальный отчет о сбое с анализом разделов и модулей приложения, где действительно мог произойти сбой. Затем ИИ выделяет более вероятную проблему или составляет перечень факторов, которые могли повлиять на работу приложения. Сервис также генерирует советы по исправлению неполадок, включая устранение неточности в коде.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна стать лидером в области искусственного интеллекта. Также он призвал лидеров в сфере ИИ договариваться между собой, чтобы не допустить опасности для человечества.