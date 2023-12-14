Путин рассказал о лидерстве России в области искусственного интеллекта

Президент Путин призвал Россию стать лидером в области искусственного интеллекта

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна стать лидером в области искусственного интеллекта (ИИ). «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

В ходе прямой линии президент прокомментировал распространение ИИ. «Предотвратить развитие ИИ невозможно, а значит, нужно сделать все, чтобы быть лидерами в этом направлении», — заявил Путин. При этом президент заметил, что никто не знает глобальных последствий взрывного роста ИИ: «чем это закончится — неизвестно».

Также Путин призвал лидеров в сфере искусственного интеллекта договариваться между собой, чтобы не допустить опасности для человечества. «В свое время, когда ядерная энергия превратилась в ядерную бомбу, и поняли, что угроза для тех, кто владеет этим оружием, нарастает — тогда начали договариваться. Эта угроза и ущерб становится неприемлемым», — рассказал Владимир Путин.

В конце ноября Путин заявил о значимости искусственного интеллекта для человечества. «Граждане видят, как ИИ делает более простыми и удобными многие повседневные процессы, а также улучшает качество управления, механизма предоставления государственных услуг», — подчеркнул он.