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07:32, 4 июля 2024Экономика

Продажи ноутбуков в России резко выросли

«Ведомости»: продажи ноутбуков в России выросли почти на треть в январе-июне

Фотj: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

По итогам первой половины 2024 года продажи ноутбуков в России выросли почти на треть (на 29-30 процентов) в сравнении с тем же периодом 2023-го. О заметном увеличении спроса граждан на этот вид техники сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Подобную динамику подтвердили и эксперты «М.видео-Эльдорадо». По их данным, продажи ноутбуков в России в январе-июне выросли на 30 процентов в денежном выражении и на 14 процентов — в штучном. В общей сложности за этот период времени граждане приобрели 1,4 миллиона ноутбуков на сумму в 94 миллиарда рублей.

Как уточнили в ретейлере, самыми востребованными брендами оказались Asus, Huawei, MSI, Lenovo, Honor и Apple. Наиболее популярными у граждан оказалась техника с диагональю экрана в 16 дюймов. Вторую строчку по этому показателю заняли 15-16-дюймовые ноутбуки, а тройку лидеров замкнули модели от 13,5 до 15,3 дюйма, заключили в «М.видео-Эльдорадо».

Год назад на российском рынке аналитики фиксировали противоположную динамику. Тогда газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков Holodilnik.ru сообщала о снижении продаж ноутбуков в стране в январе-мае на 11,5 процента, до 1,26 миллиона единиц. За тот период времени существенно изменился и ассортимент продаваемой техники. Так, бывшие лидеры рынка — Asus, Lenovo и Aсer — потеряли около половины продаж, а американские Apple, HP и Dell — почти 80 процентов.

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      Анатолий Акулов
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