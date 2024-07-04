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17:15, 4 июля 2024Бывший СССР

Путин назвал невозможным прекращение огня на Украине без договоренностей о переговорах

Путин: прекращение огня на Украине невозможно без договоренностей о переговорах

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Прекращение огня на Украине невозможно без достижения договоренностей о переговорах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, Россия не может объявить о прекращении огня в надежде на позитивные шаги со стороны Украины. Это будет невозможным, пока есть вероятность, что Киев воспользуется перерывом для наращивания боевой техники, чтобы в дальнейшем снова продолжить военный конфликт.

Ранее президент Украины Зеленский подтвердил отказ от прекращения огня. Он объяснил это тем, что Россия может использовать перерыв, чтобы накопить силы и снова перейти в наступление.

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      Илья Таксюр
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