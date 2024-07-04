Пытавшийся выехать на Украину и воевать на стороне ВСУ россиянин получил 6 лет колонии

В Краснодарском крае суд приговорил жителя Олега Елисеева, пытавшегося уехать воевать против Вооруженных сил (ВС) России, к шести годам строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.
Елисеева признали виновным в преступлении по статьям о приготовлении к госизмене и участию в деятельности террористической организации. Сотрудники ФСБ задержали мужчину при попытке выехать на Украину. Уточняется, что он собирался вступить в ряды украинских военизированных объединений, которые признаны в России террористическими и запрещенными, и участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее сообщалось, что в Самарской области суд приговорил к 13 годам колонии украинского шпиона.