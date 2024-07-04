Задержанного ФСБ украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии за госизмену

В Самарской области суд приговорил к 13 годам колонии украинского шпиона

Самарский областной суд приговорил жителя Кинельского района Георгия Камлаша к 13 годам заключения по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

По данным силовиков, весной и летом 2023 года мужчина выполнял задание представителя спецслужбы Украины: определял местоположение эшелонов с военной техникой армии России на Куйбышевской железной дороге и фотографировал их. Снимки и комментарии об их местоположении мужчина отправлял в мессенджере куратору.

Отбывать наказание Камлаш будет в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике местный житель пойдет под суд за участие в террористическом сообществе.