Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:42, 4 июля 2024Силовые структуры

Задержанного ФСБ украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии за госизмену

В Самарской области суд приговорил к 13 годам колонии украинского шпиона

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Самарский областной суд приговорил жителя Кинельского района Георгия Камлаша к 13 годам заключения по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

По данным силовиков, весной и летом 2023 года мужчина выполнял задание представителя спецслужбы Украины: определял местоположение эшелонов с военной техникой армии России на Куйбышевской железной дороге и фотографировал их. Снимки и комментарии об их местоположении мужчина отправлял в мессенджере куратору.

Отбывать наказание Камлаш будет в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике местный житель пойдет под суд за участие в террористическом сообществе.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Вырезанные семьи, угрозы и откуп. Что такое кровная месть, которой Кадыров пригрозил родне террористов?

      В Госдуме дали оценку словам Михалкова о «нерукопожатных деятелях культуры»

      Вступившего в легион «Свобода России» мужчину осудили на 20 лет за госизмену

      Раскрыта схема мошенничества с помощью информации о военнопленных

      Путин высказался об отношениях с Тегераном после выборов в Иране

      Зеленский заявил об отсутствии вооружения у 14 украинских бригад

      Зеленский отверг идею прекращения огня

      Екатерину Варнаву в купальнике сравнили в сети с Пенелопой Крус

      В России начнут следить за вечной мерзлотой

      Задержанного ФСБ украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии за госизмену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше