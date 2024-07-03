Житель ЛНР прошел обучение в запрещенном террористическом сообществе и попал под суд

В ЛНР местный житель пойдет под суд за участие в террористическом сообществе

В Луганской народной республике (ЛНР) местный житель из Сватовского района Роман Пономаренко попал под суд за то, что летом 2020 года он прошел обучение в запрещенном террористическом сообществе 46-го отдельно-штурмового батальона «Донбасс» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Луганской народной республики (ЛНР) по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Пономаренко обвиняется по части 2 статьи 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе») и по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Все материалы дела направлены в Южный окружной военный суд.

По данным правоохранителей, в период с июля по август 2020 года Пономаренко прошел обучение в учебном центре «Десна», расположенном на территории Черниговской области Украины для того, чтобы стать участником запрещенного террористического сообщества «Донбасс». Там он изучил правила обращения с оружием, взрывными устройствами, а также приобрел знания, практические умения и навыки во время занятий по физической и психологической подготовке. С августа 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемый принимал участие в деятельности террористического сообщества.

Ранее сообщалось, что В Херсонской области суд приговорил гражданина Украины к двум годам колонии общего режима за участие в деятельности «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).

