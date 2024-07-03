В российском регионе осудили украинца за участие в экстремистской организации

В Херсонской области мужчину осудили на два года за участие в «Правом секторе»

В Херсонской области суд приговорил гражданина Украины к двум годам колонии общего режима за участие в деятельности «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

По версии следствия, в сентябре 2014 года осужденный стал участником запрещенной в России организации. С этого времени и до 2016 года он через интернет призывал вступать в ряды «Правого сектора», а также предоставлял инвентарь и проводил тренировки членов для подготовки к участию в реальных боевых действиях против интересов России, сообщили правоохранители. Его задержали в октябре 2022 года.

Ранее сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали гражданку Украины за финансирование «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) и «Правого сектора».