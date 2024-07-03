Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:02, 3 июля 2024Силовые структуры

В российском регионе осудили украинца за участие в экстремистской организации

В Херсонской области мужчину осудили на два года за участие в «Правом секторе»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Херсонской области суд приговорил гражданина Украины к двум годам колонии общего режима за участие в деятельности «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

По версии следствия, в сентябре 2014 года осужденный стал участником запрещенной в России организации. С этого времени и до 2016 года он через интернет призывал вступать в ряды «Правого сектора», а также предоставлял инвентарь и проводил тренировки членов для подготовки к участию в реальных боевых действиях против интересов России, сообщили правоохранители. Его задержали в октябре 2022 года.

Ранее сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали гражданку Украины за финансирование «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) и «Правого сектора».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      МИД России пригрозил США из-за разрешения ВСУ бить по Крыму

      Переехавший в Россию продюсер Quest Pistols объяснил решение получить гражданство

      Москвичам назвали время избавления от жары

      Футболист сборной Турции отпраздновал гол на Евро-2024 жестом националистов

      Стало известно об усталости Зеленского от Шмыгаля

      В МИД России прокомментировали соглашение Украины и Евросоюза

      В России вырос вылов рыбы

      В США высказались о попытках украинцев бежать из страны

      На Украине раскритиковали предложение Орбана по урегулированию конфликта

      Раскрыто состояние пострадавших в ДТП в Анталье россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше