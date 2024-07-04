Раскрыта схема мошенничества с помощью информации о военнопленных

Аферисты стали требовать деньги за «освобождение» родственников россиян из плена

Аферисты стали требовать деньги за «освобождение» родственников россиян из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ). Схему мошенничества с помощью информации о военнопленных раскрыли в Бурятии, где жителям начали поступать подобные звонки, пишет «Общественная электронная газета».

Мошенники заявляют родственникам участников специальной военной операции на Украине (СВО), что якобы военнослужащий попал в плен ВСУ, а затем начинают угрожать жизни и здоровью «военнопленного», о котором, на самом деле, ничего не знают. Чтобы вылечить бойца или попытаться его освободить они просят перевести им деньги или совершить незаконные действия, например, поджечь военкомат или публично осудить спецоперацию. После того, как мошенники добиваются своего, номер телефона оказывается вне зоны доступа.

По данным издания, суммы переведенных мошенникам денег по этой схеме достигают 10-15 миллионов рублей.

Ранее россияне стали получать от мошенников уведомления на оплату «налога на СВО». Отказаться от его уплаты предлагали, перейдя по фишинговой ссылке.