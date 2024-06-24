Раскрыта схема мошенничества с помощью «налога на СВО»

Россияне стали получать уведомления на оплату «налога на СВО»

Россияне стали получать уведомления на оплату «налога на СВО». Схему мошенничества раскрыли полицейские в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает окружной телеканал «Мегаполис».

Аферисты отправляли жителям фальшивые письма, представляясь крупными банками, и утверждали, что якобы согласно распоряжению правительства с их банковских счетов будут списываться деньги на нужды специальной военной операции на Украине (СВО).

Отказаться от уплаты «налога» было возможно, заполнив специальную форму по предоставленной ссылке, которая вела на фишинговый сайт. С помощью этой ссылки у мошенников появлялся доступ к личным данным и возможность снять деньги с банковского счета пострадавшего.

В полиции предупредили, что фальшивые сайты могут выглядеть достоверно, поскольку зачастую аферисты используют доменные имена, похожие на официальные, но с незначительными отличиями. Россиянам рекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта рассказал о других видах мошенничества с помощью ЕГЭ, среди которых были «сливы» вариантов ответов и раскрытие критериев сдачи экзаменов за денежное вознаграждение. Кроме того, школьники в России стали получать сообщения от мошенников о списывании на ЕГЭ.

