Раскрыты планы по расширению сотрудничества НАТО и его союзников в АТР

Nikkei Asia: НАТО расширит сотрудничество с четырьмя странами АТР

В ближайшее время НАТО подготовит документ, согласно которому альянс расширит сотрудничество с четырьмя странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей. Об этом сообщает Nikkei Asia.

«Документ разъяснит рамки сотрудничества между НАТО и четырьмя странами, что позволит им реагировать на угрозы, включая кибербезопасность и дезинформацию», — говорится в публикации. Отмечается, что, согласно планам, страны также будут совместно принимать участие в киберучениях НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «НАТО переезжает в Азию как на постоянное место жительства», что создает для России и ее союзников в регионе определенные угрозы безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что китайская угроза является наиболее серьезной в долгосрочной перспективе, а российская — самой насущной. Кроме того, опасения для альянса вызывают Иран и Северная Корея. Он отмечал, что данные страны объединяются, вместе обходят санкции и давление, ослабляют основанную на долларе мировую финансовую систему.