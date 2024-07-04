Мужчина случайно отправил начальнику мем про задницу и удивился его реакции

Пользователь Reddit с ником FrameConfident824 поделился историей о том, как он случайно отправил начальнику мем про задницу. По словам мужчины, реакция босса его удивила.

Автор поста рассказал, что недавно ему пришлось уехать за город по работе. Тогда же секретарь компании попросила его отправить квитанции начальнику по электронной почте. «Я провел за рулем целый день, так что я был совершенно измотан к тому времени, когда добрался до своего отеля. Я написал письмо, приложил к нему квитанции, назначил отправку на утро и лег спать», — вспомнил он.

На следующий день рассказчик получил письмо от босса с неожиданным содержанием. «Нам все равно, как выглядит ваша задница. Нам нужны ваши квитанции», — гласил текст сообщения. Мужчина пришел в недоумение и решил проверить письмо, которое он отправил. Как оказалось, он переслал начальнику картинку с шуточной надписью. В ее верхней части было написано: «Я рассматриваю свою задницу в зеркале перед выходом из дома». В нижней части была фотография таблички из ресторана с вопросами: «Она горячая? Она хорошо смотрится? Вы гордитесь тем, что подаете ее?»

Мужчина признался, что ему стало стыдно за произошедшее. Он был уверен в том, что его уволят. Когда автор поста приехал в офис, то узнал, что руководителю понравился мем, а секретарь распечатала его и поместила у себя на столе. Как уточнил пользователь, босс сказал ему не переживать из-за случившегося.

«Я уверен, что на работе все от души посмеялись над вами, мы все совершали глупости», — отреагировал на его историю один из комментаторов. Другой участник обсуждения заявил, что однажды случайно отправил ссылку на порноролик своему коллеге.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как он оригинально отомстил своему бывшему начальнику, который унижал его на работе. Комментаторы похвалили изобретательность мужчины.