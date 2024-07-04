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11:37, 4 июля 2024Моя страна

Редкий гриб-коралл обнаружили в России

В нацпарке Башкирии заметили похожий на коралл гриб ежовик

Фото: Andrew Buckin / Shutterstock / Fotodom

Уникальный гриб-коралл из Красной книги обнаружили в России. Об этом сообщает Telegram-канал национального парка «Башкирия».

Как рассказали в нацпарке, необычный гриб носит название ежовик коралловидный. Этот вид имеет уникальную форму и текстуру: благодаря множеству «кудрявых» отростков он похож на морские кораллы.

«Это сапротрофный гриб, он питается разлагающимися органическими веществами», — говорится в сообщении. Растет гриб, также называемый герицием коралловидным, на неживых лиственных деревьях, поваленных стволах и пнях.

Отмечается, что в башкирском нацпарке сейчас также можно увидеть редкое растение — цветущий шлемник высокий.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области местная жительница пошла в лес и неожиданно нашла там «шерстяной фаллос».

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      Варвара Кошечкина
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