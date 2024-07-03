Россиянка пошла в лес и неожиданно нашла там «шерстяной фаллос»

Россиянка пошла в лес и нашла вольвариеллу шелковистую из Красной книги

В Новосибирской области местная жительница пошла в лес и неожиданно нашла там «шерстяной фаллос». Как оказалось, этот гриб — вольвариелла шелковистая из Красной книги России. Об этом россиянка рассказала в сообществе во «ВКонтакте».

По словам женщины, она была в восторге, когда заметила этот гриб. При этом местная жительница заявила, что вольвариелла шелковистая, внешне похожая на «шерстяной фаллос», еще только зреет. Россиянка заявила, что хочет наведаться в лес еще через несколько дней, чтобы посмотреть на гриб «во всей красе».

Такой гриб — вольвариелла шелковистая — считается краснокнижным во многих регионах России, в том числе в Новосибирской области. Микологи настаивают на том, что за этим видом необходимы охрана и мониторинг, также важно искать новые места его произрастания.

Ранее в лесах Свердловской области, ближе к Екатеринбургу, местные жители начали все чаще замечать редкие «пошлые» и вонючие грибы необычной формы. В итоге выяснилось, что это краснокнижный сморчок вонючий, или Мутинус Равенеля. Гриб по форме похож на фаллос, из-за чего многие называют его «пошлым», но в то же время красивым.

В конце мая в Ярославле нашли еще один краснокнижный гриб — саркасому шаровидную. Ее называют «ведьминым котлом», так как она обладает омолаживающим эффектом. Гриб стимулирует регенерацию клеток кожи и вырабатывает коллаген.