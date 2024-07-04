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08:44, 4 июля 2024Мир

Республиканцы пришли в ярость из-за присутствия сына Байдена на заседаниях в Белом доме

Fox: республиканцы в ярости из-за допуска Хантера Байдена на сессии в Белом доме

Фото: Susan Walsh / AP

Члены Республиканской партии Палаты представителей Конгресса США пришли в ярость из-за сообщений о присутствии сына американского лидера Джо Байдена Хантера на заседаниях президента в Белом доме. Об этом сообщает Fox News.

«Джо и Хантер Байдены имеют опыт продажи своей фамилии иностранным противникам, таким как Россия и Китай. То, что Хантер теперь занимается официальными, исполнительными делами, только еще больше усиливает необходимость в прозрачности и подотчетности в отношении коррупционных деловых операций семьи Байденов», — заявил партийный организатор большинства в Палате представителей Том Эммер.

По словам республиканца из Палаты представителей Грега Стьюба, Хантер Байден является «ходячей угрозой национальной безопасности» США, поэтому ему должен быть закрыт доступ на подобные сессии. «Он заработал более 20 миллионов долларов на иностранных организациях, включая КПК, для [семьи] Байдена. Он также является владельцем адского ноутбука, в отношении которого ведется расследование ФБР. (…) Есть ли у Хантера допуск, необходимый для присутствия на встречах на высшем уровне в Белом доме вместе со своим отцом?» — задался вопросом Стьюб.

Большинство американцев (80 процентов) считают, что Байден слишком стар, чтобы руководить страной. Однако только 56 процентов респондентов полагают, что кандидат-республиканец Дональд Трамп не справится с обязанностями главы государства из-за преклонного возраста.

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      Виктория Кондратьева
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