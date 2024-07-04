Большинство американцев посчитали Байдена слишком старым для управления страной

WSJ: 80 процентов американцев сочли Байдена слишком старым для президентства

Большинство американцев считают, что действующий президент страны Джо Байден слишком стар для того, чтобы руководить страной. Об этом свидетельствуют данные опроса The Wall Street Journal (WSJ).

Такое мнение высказали 80 процентов опрошенных. При этом лишь 56 процентов респондентов полагают, что кандидат-республиканец Дональд Трамп не справится с обязанностями главы государства из-за преклонного возраста.

Кроме того, 53 процента участников опроса заявили, что их не устраивает ни Байден, ни Трамп, а еще 47 процентов выразили желание заменить обоих кандидатов.

Байден неоднократно заявлял, что не считает свой возраст препятствием для переизбрания. В частности, он утверждал, что может руководить страной лучше всех. Кроме того, президент отмечал, что с годами становится мудрее.

