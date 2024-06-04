Байден отказался считать возраст помехой для переизбрания

Байден заявил, что не рассматривал отказ от участия в выборах из-за возраста

Президент США Джо Байден заявил, что не считает свой возраст помехой для переизбрания и не рассматривал в связи с этим отказ от участия в выборах. Интервью с ним публикует Time.

«Я могу делать это (управлять страной — прим. «Ленты.ру») лучше, чем все, кого вы знаете. Вы смотрите на меня, я могу потягаться и с вами», — заявил Байден в ответ на вопрос о том, сможет ли он справиться со своей должностью в случае переизбрания, при том что к концу второго срока ему исполнится 86 лет.

Американский лидер добавил, что не думал об отказе от участия в президентской гонке из-за своего возраста.

В ходе этого же интервью Байден заявил, что США направят своих военных на Тайвань в случае применения Китаем силы и начала боевых действий.