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18:00, 4 июля 2024Моя страна

Робопес Гоша преподнес российским молодоженам обручальные кольца

В Норильске робопес Гоша преподнес российским молодоженам обручальные кольца

Кадр: Агентство ЗАГС Красноярского края / vk.com

В Норильске робопес Гоша преподнес российским молодоженам обручальные кольца. Соответствующее сообщение появилось на странице сообщества агентства ЗАГС Красноярского края во «ВКонтакте».

Такой сюрприз устроили родные жениха и невесты. После фразы «обменяйтесь обручальными кольцами» к паре подошел робот-пес, на пластиковом корпусе которого находилась деревянная шкатулка в виде сердца. В ней находились обручальные кольца. Когда возлюбленные надевали ювелирные изделия, Гоша встал на задние лапы, порадовался и убежал.

«Никогда еще не было такого! Мне очень приятно за жениха и невесту, что родные молодых креативно отнеслись к празднику и устроили им сюрприз. Это стало неожиданным и для самих новобрачных, и для гостей церемонии. Высокие технологии уже применяются и в нашей практике», — рассказала о своих впечатлениях от церемонии руководитель Норильского отдела ЗАГС Ирина Штучная.

Ранее сообщалось, что пары в Екатеринбурге решили массово пожениться 8 июля в День семьи, любви и верности.

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      Мария Винар
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