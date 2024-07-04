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09:37, 4 июля 2024Экономика

Россия резко сократила ввоз цитрусовых из Турции

РИА Новости: экспорт популярных цитрусовых из Турции в Россию упал вдвое в мае

Фото: Mike Blake / Reuters

По итогам мая 2024 года суммарные объемы ввоза самых популярных цитрусовых из Турции в Россию сократились вдвое в сравнении с тем же периодом 2023-го, до 5,6 тысячи тонн. О резком спаде импорт сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные по двусторонней торговле.

Отмечается, что в годовом выражении сильнее всего (в 14 раз) сократились поставки апельсинов, до 77 тонн. На этом фоне доля этой продукции из Турции в структуре российского импорта сократилась в 10 раз.

В свою очередь, объемы экспорта мандаринов из средиземноморской страны за этот период времени просели в 6,5 раз и сократились до 411 тонн. Закупки лимонов упали в втрое, до 2,2 тысячи тонн.

При этом единственным видом цитрусовых, которым удалось продемонстрировать положительную динамику, оказались грейпфруты. Экспорт этой продукции из Турции в России за последний месяц весны увеличился в 6 раз в годовом выражении и достиг отметки в 2,9 тысячи тонн.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главной целью по товарообороту с Россией является достижение отметки в 100 миллиардов долларов в год. Глава исламской республики уточнил, что в настоящее время ежегодные объемы торговли с РФ оцениваются в 55 миллиардов. Таким образом, Эрдоган поставил цель увеличить этот показатель почти вдвое.

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      Анатолий Акулов
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