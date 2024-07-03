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16:54, 3 июля 2024Экономика

В Турции раскрыли главную цель по товарообороту с Россией

Эрдоган: Турция и Россия ставят цель достичь товарооборота в $100 млрд в год

Фото: Umit Bektas / Reuters

Власти Турции и России хотят вывести двусторонний товарооборот на уровень в 100 миллиардов долларов в год. Главную торгово-экономическую цель двух стран раскрыл президент исламской республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Турции уточнил, что в настоящее время товарооборот с Россией оценивается в 55 миллиардов долларов в год. Таким образом, власти государств ставят перед собой цель почти удвоить объемы двусторонней торговли. «Наша цель — достичь 100 миллиардов долларов (товарооборота — прим. «Ленты.ру»), и мы верим, что сможем его достичь», — заявил Эрдоган в ходе выступления в Астане на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее аналитик Энгин Озер заявил о рисках остановки торговли между Турцией и Россией из-за проблем с платежами из РФ. Из-за растущего санкционного давления со стороны США местные банки стали опасаться обслуживать транзакции с участием российских контрагентов.

На этом фоне по итогам февраля 2024 года турецкий экспорт в Россию сократился на 34 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и упал до отметки в 670 миллионов долларов. Колумнист издания Aydınlık Исмет Озчелик объяснял подобную динамику опасениями глав местных компаний-экспортеров попасть под вторичные санкции США.

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