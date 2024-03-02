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23:10, 2 марта 2024Экономика

Турецкий экспорт в Россию снизился на 34 процента

Экспорт из Турции в Россию в феврале снизился на 34 процента

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Экспорт Турции в Россию в феврале снизился на 34 процента. Такую информацию от турецкого министерства торговли опубликовал Reuters.

Этот показатель снизился с 1 миллиарда долларов до 670 миллионов по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Ввоз российской продукции сократился на 36,65 процента, до 1,3 миллиарда долларов.

Ранее колумнист издания Aydınlık Исмет Озчелик объяснил, что поставки по сравнению с январем 2023 года снизились из-за давления со стороны США. По его словам, главы компаний-экспортеров опасаются санкций в свой адрес.

В конце прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, в котором говорится, что иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками с подсанкционными лицами и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Эта мера спровоцировала проблемы с оплатой Турции за российскую нефть и платежами РФ за турецкие товары.

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      Марина Совина
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