Турецкий экспорт в Россию снизился на 34 процента

Экспорт из Турции в Россию в феврале снизился на 34 процента

Экспорт Турции в Россию в феврале снизился на 34 процента. Такую информацию от турецкого министерства торговли опубликовал Reuters.

Этот показатель снизился с 1 миллиарда долларов до 670 миллионов по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Ввоз российской продукции сократился на 36,65 процента, до 1,3 миллиарда долларов.

Ранее колумнист издания Aydınlık Исмет Озчелик объяснил, что поставки по сравнению с январем 2023 года снизились из-за давления со стороны США. По его словам, главы компаний-экспортеров опасаются санкций в свой адрес.

В конце прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, в котором говорится, что иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками с подсанкционными лицами и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Эта мера спровоцировала проблемы с оплатой Турции за российскую нефть и платежами РФ за турецкие товары.