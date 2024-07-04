Россиян призвали отказаться от шашлыка в жару

Диетолог Дианова предупредила, что в жару мясо может навредить желудку

В жаркую погоду организм бросает все силы на борьбу с высокой температурой, поэтому плохо переваривает мясо, в том числе и шашлык, предупредила диетолог Нурия Дианова. В комментарии радиостанции «Говорит Москва» она призвала россиян отказаться от тяжелой пищи летом.

Дианова объяснила, что в жару у организма попросту не хватает ресурсов, чтобы качественно переваривать мясо — баранину, говядину и свинину. Поэтому диетолог настоятельно рекомендовала на время отказаться от них, и в частности от шашлыка, так как он может навредить желудку.

«Мясо в принципе тяжело усваивается и долго уходит из желудка, а если это еще будет большая порция шашлыков, то желудку будет плохо», — уточнила специалистка.

Вместо мяса она посоветовала в жаркую погоду есть омлеты, рыбу и морепродукты.

Ранее диетолог Бахи Ван де Бор назвала ферментированные продукты (кимчи, квашеную капусту) вредными для некоторых людей. Она объяснила, что эта еда может быть опасна для людей со слабым иммунитетом.