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18:21, 4 июля 2024Забота о себе

Россиян призвали отказаться от шашлыка в жару

Диетолог Дианова предупредила, что в жару мясо может навредить желудку

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В жаркую погоду организм бросает все силы на борьбу с высокой температурой, поэтому плохо переваривает мясо, в том числе и шашлык, предупредила диетолог Нурия Дианова. В комментарии радиостанции «Говорит Москва» она призвала россиян отказаться от тяжелой пищи летом.

Дианова объяснила, что в жару у организма попросту не хватает ресурсов, чтобы качественно переваривать мясо — баранину, говядину и свинину. Поэтому диетолог настоятельно рекомендовала на время отказаться от них, и в частности от шашлыка, так как он может навредить желудку.

«Мясо в принципе тяжело усваивается и долго уходит из желудка, а если это еще будет большая порция шашлыков, то желудку будет плохо», — уточнила специалистка.

Вместо мяса она посоветовала в жаркую погоду есть омлеты, рыбу и морепродукты.

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      Вера Владзиевская
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