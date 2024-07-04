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19:25, 4 июля 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали способ правильно собрать аптечку в отпуск

Эндокринолог Лебедева призвала брать в отпуск лекарства от расстройства желудка

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

В отпуск обязательно нужно брать лекарства от самых распространенных заболеваний, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. Способ правильно собрать аптечку перед путешествием врач назвала россиянам в Telegram.

В первую очередь доктор призвала брать в поездку лекарства от расстройства желудка, так как велик шанс получить несварение после дегустации экзотических блюд. В этой ситуации на помощь придут сорбенты, прокинетики (препараты от боли), борющиеся с бактериями кишечные антибиотики, ферменты, а также лекарства от обезвоживания.

Врач также посоветовала положить в отпускную аптечку жаропонижающие средства, лекарства для горла, препараты от кашля и сосудосуживающие капли для носа. По словам Лебедевой, все они нужны, так как в самолетах и отелях можно простыть под кондиционерами.

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Также доктор рекомендовала взять в отпуск антибиотики широкого спектра, антигистаминные средства, бинты (пластыри и ножницы), а также средства для обработки ран. Этот набор поможет сэкономить время и силы на поиске аптек в незнакомом городе, сказала врач.

Ранее Лебедева назвала способы быстро и легко просыпаться. В частности она рекомендовала правильно питаться, чтобы быть бодрым по утрам.

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      Алиса Дмитриева
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