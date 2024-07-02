Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:26, 2 июля 2024Забота о себе

Врач назвала способы быстро и легко просыпаться

Врач Лебедева рекомендовала правильно питаться, чтобы быть бодрым по утрам

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Чтобы просыпаться быстро и легко, необходимо соблюдать несколько простых правил, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. Способы быть бодрыми по утрам врач назвала в своем Telegram-канале.

Тем, кто хочет быть бодрым по утрам, доктор рекомендовала регулярно правильно питаться. В частности, выбирать здоровые продукты, тщательно пережевывать пищу практически до жидкого состояния, а также не перекусывать в течение дня. «Забудьте о полках с готовой едой. Цельные продукты — ваш лучший выбор. Ведь здоровое утро начинается со здорового завтрака», — заверила Лебедева.

Врач призвала пить достаточное количество воды в день (30 миллилитров на килограмм веса) и пить теплую воду за 20 минут до завтрака. Источником бодрости также она назвала правильный сон. По словам Лебедевой, спать нужно ложиться до полуночи.

Материалы по теме:
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019

Доктор также обратила внимание на важность физической активности. «Спорт, танцы под любимую музыку или утренняя йога – пусть ваша кожа дышит и избавляется от токсинов», — посоветовала Лебедева и добавила, что взбодриться хорошо помогают приседания.

Кроме того, врач порекомендовала избавиться от токсичных отношений. «Токсичные люди — как бракованные батарейки в фонарике. Не позволяйте им затмить ваше настроение», — порекомендовала доктор.

Ранее Лебедева предостерегла от употребления мяса акулы, рыбы-меча, тунца, макрели и марлина. Она объяснила, что эти рыбы в течение жизни накапливают тяжелые металлы, например, ртуть и кадмий, способные отравить организм человека.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Невзорова и его жену признали экстремистским объединением. Российское имущество семьи журналиста решили изъять

      Россиянам рассказали о возможности оформить банковскую карту с повышенным кешбэком

      Отдыхавшая на пляже с семьей девочка получила удар молнии на глазах родителей и не выжила

      Раскрыта сумма вменяемой замминистра обороны Иванову взятки

      Россиянин выиграл в лотерею несколько миллионов рублей

      Макгрегор оценил слезы Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024

      Врач назвала способы быстро и легко просыпаться

      Стоимость «Москвича-6» заметно снизилась

      Во Владимирской области нашли редчайшее насекомоядное растение

      В США оценили российскую ФАБ-3000

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше