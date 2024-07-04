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15:36, 4 июля 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Сочи

АТОР: отдых Сочи по системе «все включено» обойдется от 81 тысячи рублей

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Отдых в отелях Сочи по системе «все включено» обойдется туристам от 81 тысячи рублей. Стоимость таких туров раскрыли россиянам в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

За такую цену можно заселиться в бюджетные гостиницы «Элизабет», «Ардис», «Роз Мари», уточняют в «Алеан». Пакетный недельный тур в отель «все включено» в Сочи на двоих с авиаперелетом и трансфером обойдется от 125 до 279 тысяч рублей. Такое предложение есть у Pegas Touristik.

Ранее россиянам еще больше ограничили въезд в Шенгенскую зону. Евросоюз запретил своим авиакомпаниям выполнять частные перелеты по всему миру по заказу российских физических и юридических лиц.

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      Марк Успенский
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