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12:41, 4 июля 2024Путешествия

Россияне резко захотели попробовать отдых в одной из самых закрытых стран

Путин заявил о выросшем числе посещающих Иран российских туристов

Фото: Caren Firouz / Reuters

Россияне резко захотели попробовать отдых в Иране, число отечественных туристов, посещающих одну из самых закрытых стран мира, значительно увеличилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Активизируются туристические потоки, количество туристов в Иран выросло на четверть», — заявил глава государства на встрече с исполняющим обязанности президента республики Мохаммадом Мохбером.

Ранее власти Ирана захотели принять рекордное число российских туристов. В 2023 году мусульманскую страну посетили около 50 тысяч путешественников из России. По прогнозам главы управления маркетинга и развития иностранного туризма в министерстве культурного наследия и туризма Ирана Муслима Шоджаи, в 2024 году эта цифра достигнет нового максимума.

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