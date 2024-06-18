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16:28, 18 июня 2024Путешествия

Мусульманская страна захотела принять рекордное число туристов из России

В Иране захотели принять более 50 тысяч туристов из России в 2024 году

Фото: Hasan Almasi / Unsplash

Власти Ирана захотели принять рекордное число российских туристов. Об этом пишет газета Tehran Times.

В 2023 году мусульманскую страну посетили около 50 тысяч путешественников из России. «Ожидается, что в 2024 году эта цифра достигнет нового максимума», — заявил глава управления маркетинга и развития иностранного туризма в министерстве культурного наследия и туризма Ирана Муслим Шоджаи.

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Более того, чиновник отметил, что в прошлом году в России побывали свыше 60 тысяч иранских туристов. По его словам, это говорит о том, что у обоих государств есть потенциал значительного роста турпотока. Шоджаи также подчеркнул важность совместных шагов по обмену опытом между странами.

Ранее власти Ирана захотели выполнять больше рейсов в Россию, а также расширить число направлений прямых авиаперелетов со страной. Об этом заявил посол мусульманской страны в РФ Казем Джалали. Глава дипмиссии отметил важность того, что стороны отменили визы для туристических групп.

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      Фариза Бацазова
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