Россиянам стало проще найти работу

Менее 10 процентов россиян сочли риски потерять работу в 2024 году высокими

В апреле 2024 года только восемь процентов опрошенных россиян заявили, что опасаются потерять работу в этом году и считают риски остаться без заработка высокими или очень высокими. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на обзор экспертов Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктора Ляшка и Марину Лопатину.

Количество работников, опасающихся остаться без заработка, за последние два года незначительно сократилось — с июня 2022 года считали риски потерять работу высокими или очень высокими 9-11 процентов работающих россиян.

По данным на апрель этого года, 49 процентов опрошенных уверены, что смогут легко или очень легко найти работу, сходную по параметрам с имеющейся. За год этот показатель вырос на 10 процентных пунктов. Также эксперты указали на рост числа безработных, которые уверены, что легко найдут работу. В апреле 2024 года этот показатель составил 37 процентов (рост на 13 процентных пунктов за год и на 19 с марта 2022 года).

Исследование было проведено в июне 2024 года. В основе исследования — несколько волн телефонных опросов, проведенных с марта 2022 года по апрель 2024 года, в которых приняли участие почти две тысячи человек.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян посоветовал россиянам во избежание выгорания найти хобби и не перерабатывать.