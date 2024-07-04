Россиянин надругался над возвращавшейся из гостей незнакомкой

На Урале арестовали мужчину, надругавшегося над незнакомкой у гаражей

В Свердловской области арестовали 35-летнего местного жителя, домогавшегося незнакомой девуши. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по региону Александр Шульга.

По его данным, в ночь на 9 июля обвиняемый в безлюдном месте Североуральска надругался над потерпевшей. Он применил к ней физическое насилией и угрожал расправой. После совершения преступления, россиянин сбежал. Но вскоре благодаря социальным сетям его удалось вычислить задержать, уточнил «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Мужчина напал на возвращавшуюся из гостей пострадавшую около гаражей, добавил он.

Следователи возбудили дело по части 2 статьи 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ. Сейчас обвиняемого проверяют на причастность к иным ранее совершенным преступлениям.

Ранее стало известно, что в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана за попытку изнасиловать местную жительницу.