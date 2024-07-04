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16:20, 4 июля 2024Силовые структуры

Россиянин нарисовал в лифте свастику и был задержан

В Петербурге полиция задержала мужчину, который нарисовал в лифте свастику

В Петербурге полиция задержала 51-летнего местного жителя, который разрисовал лифт в своем доме. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по городу.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»).

Утром 3 июля полиции сообщили о порче лифта. Вандала удалось задержать по горячим следам. Мужчина заявил, что пошел на преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушение попало на видео. На кадрах видно, как мужчина срывает объявление, которое висит внутри лифта, закрывает им камеру, а после в лифте появляется свастика.

Ранее в Петербурге суд арестовал на 14 суток гражданина Белоруссии за татуировки в виде свастики.

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      Варвара Митина
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