Россиянин послушался проводницу и проткнул ногу штырем при выходе из поезда

В Пермском крае 19-летний юноша проткнул ногу штырем при выходе из вагона поезда

В Пермской крае 19-летний юноша послушался проводницу и проткнул ногу штырем при выходе из вагона поезда. Об этом сообщила Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, молодой человек находился в поезде Улан-Удэ — Москва. Россиянин должен был выходить на станции Чад. На платформе ремонтировали покрытие, так что выход из некоторых вагонов был запрещен.

Тем не менее проводник одного из таких вагонов по какой-то причине открыла дверь пассажирам и разрешила им выходить.

В результате один из пассажиров спустился и угодил прямо на штырь. К месту происшествия вызвали начальника поезда, которая сказала пострадавшему, что сейчас вызовет скорую, а сама ушла обратно. Состав уехал, но медики так и не прибыли.

Молодой человек на одной ноге допрыгал до парковки. Уже оттуда его забрали родственники и сами отвезли в больницу. Следователи начали проверку по факту действий сотрудников РЖД.

Ранее в Подмосковье возбудили дело против 17-летнего граффитчика, угрожавшего оружием охраннику поезда, который мешал его друзьям разрисовывать вагоны.