В Подмосковье угрожавшего пистолетом охраннику поезда граффитчика отправили в СИЗО

В Подмосковье поместили в СИЗО граффитчика, угрожавшего оружием охраннику поезда

В Подмосковье возбудили дело против 17-летнего граффитчика, угрожавшего оружием охраннику поезда, который мешал его друзьям разрисовывать вагоны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Басманный суд отправил юношу в СИЗО на два месяца.

28 июня граффитчики рисовали на вагонах на станции «Львовская» в Подольске. В какой-то момент к ним подошел охранник поезда и, вероятнее всего, машинист. Начался конфликт, в ходе которого один из граффитчиков достал травматический пистолет и стал угрожать им оппонентам. Происходящее юноша снимал на видео. Запись помогла правоохранителям задержать его в тот же день.