Россиянин случайно встретил бывшую сожительницу и из ревности заколол ее ножом

В ЛНР россиянин узнал о новом ухажере бывшей сожительницы и заколол ее ножом

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали россиянина, подозреваемого в расправе над бывшей сожительницей. Об этом в Telegram-канале сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, прогуливавшийся июльским вечером обвиняемый случайно встретил бывшую сожительницу. Когда он узнал о появившемся у нее новом ухажере, то вскипел, выхватил нож нанес им удар в шею бывшей возлюбленной. Несмотря на полученную рану, пострадавшая попыталась спастись бегством, но ревнивец настиг ее и добил десятью не совместимыми с жизнями колющими ударами.

После этого мужчина скрылся, избавился от орудия преступления и на всякий случай покинул место жительства. Но благодаря слаженным действиям сотрудников республиканского СК и оперативников МВД по ЛНР его местонахождение было установлено. Его доставили в подразделение ведомства, где он дал признательные показания.

4 июля житель Донецкой народной республики стал фигурантом уголовного дела из-за своей ревности.