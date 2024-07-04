В ДНР ревнивец ударил спящую подругу кольцом в глаз и попал под следствие

Житель ДНР ударил спящую подругу кольцом в глаз и попал под следствие

Житель Донецкой народной республики (ДНР) стал фигурантом уголовного дела из-за своей ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина гостил у 23-летней подруги, они употребили спиртное. После застолья хозяйка уснула, а ее гость решил, что она ему изменяет и ударил ее рукой. Кольцо на его пальце попало подруге в глаз и она перестала видеть. Пострадавшую увезли в больницу, где врачи пытаются вернуть ей зрение.

Следователи оценили полученную потерпевшей травму как причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

24 июня сообщалось, что в Сахалинской области арестовали 38-летнего мужчину, избившего и изнасиловавшего 20-летнюю сожительницу.